وزير الخارجية السعودي: سنبقى دوما داعمين لخيارات الشعب الفلسطيني

جدد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، موقف المملكة العربية السعودية المناصر للقضية الفلسطينية.

وقال في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، مساء السبت، إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن جهود السلام حول القضية الفلسطينية يجب أن تهدف إلى التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المملكة ستبقى دومًا داعمة لخيارات الفلسطينيين.

وتعقد جامعة الدول العربية، مساء السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث سبل مواجهة خطة السلام الأمريكية، التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.