دراسة تكشف عن موقف الأمريكيين من ترشح ترامب وبايدن للرئاسة في 2024

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أظهرت دراسة أجرتها قناة "إن بي سي" الأمريكية، أن نحو ثلثي الأمريكيين يتخذون موقفا سلبيا من إمكانية ترشح دونالد ترامب، وجو بايدن لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 52% من الأمريكيين "غير مرتاحين جدا" من ترشح ترامب، و14% ينظرون بشكوك إلى الموضوع.

وقال 48% من الأمريكيين إنهم "غير مرتاحين جدا" من ترشح الرئيس الحالي جو بايدن للرئاسة، و19% لديهم شكوك بهذا الشأن.

وأيد ترشح ترامب 34%، وترشح بايدن 32% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة بين 20 و24 يناير الماضي، وشارك فيه ألف مواطن أمريكي ممن لهم حق التصويت. وتبلغ نسبة الخطأ 3.1%.

يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب أعلن عن مشاركته في الحملة الانتخابية الرئاسية. وتحدث بايدن عن نيته الترشح أيضا، لكنه لم يعلن انطلاق الحملة رسميا بعد.