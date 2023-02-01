ضم مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله" فيلما آخر إلى مسابقته ليصبح إجمالي عدد الأفلام التي تتنافس على جائزة الدب الذهبي 19.

وقالت متحدثة باسم المهرجان في برلين، اليوم الأربعاء، إن فيلم الرسوم المتحركة "آرت كوليدج 1994"، كلية الفنون 1994، للمخرج الصيني ليو تشيان تم تسجيله لاحقا مشيرة إلى أن الفيلم توافر لدى المهرجان في وقت متأخر للغاية.

وتترأس الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارات (بطلة فيلمي سبنسر والشفق) لجنة التحكيم الدولية التي ستبت في توزيع جوائز المهرجان هذا العام.

وتم الإعلان عن بقية أعضاء اللجنة اليوم، وهم المخرجة الألمانية فاليسكا جريسباخ والأمريكية المتخصصة في اختيار فريق الممثلين فرانسين مايسلر، والممثلة التي تنحدر من أصول إيرانية كلشيفته فراهاني والمخرج والمنتج يوهاني تو من هونج كونج بالإضافة إلى المخرجة الإسبانية كارلا سيمون والمخرج الروماني رادو يودي.

وكان فيلم سيمون "ألكاراس" فاز بجائزة الدب الذهبي في نسخة العام الماضي من البرليناله، فيما كان فيلم يودي "باد لاك بانجينج أور لوني بورن" فاز بنفس الجائزة في نسخة المهرجان عام 2021.

ويعد برليناله، إلى جانب مهرجان "كان" و"فينسيا"، أكبر المهرجانات السينمائية على مستوى العالم.

ومن المنتظر أن تنطلق فعاليات المهرجان في برلين في غضون أسبوعين في السادس عشر من الشهر الجاري.