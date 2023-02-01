تمكنت شرطة البيئة والمسطحات من ضبط 5 مصانع للأعلاف والمنظفات بدون ترخيص خلال حملة في القليوبية والدقهلية.



شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بنطاق محافظتى "القليوبية، الدقهلية".



أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات الزراعية" بمحافظة الدقهلية عن ضبط 2 مخزن، ومصنع، وشركة جميعهم بدون ترخيص . بمضبوطات (166 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية، 48 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية) بدون بيانات مجهولة المصدر.



وفى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" بمحافظة القليوبية، أمكن ضبط 4 مصانع "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (47,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية، "7.7 طن، 671 ألف عبوة" مواد خام ومنتج نهائى لحفاضات أطفال قطنية ومناديل ورقية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات إستثمارية ووهمية، "2 طن، 5000 زجاجة" مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى لزجاجات بلاستيكية تستخدم فى تعبئة السوائل بدون بيانات ومعدة للتداول).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.