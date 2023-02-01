 موسيت ينتقل إلى نيم أولمبيك الفرنسي - بوابة الشروق
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موسيت ينتقل إلى نيم أولمبيك الفرنسي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 2:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 2:00 م

أعلن نادي بوخوم الألماني لكرة القدم انتقال المهاجم الفرنسي ليس موسيت إلى فريق الدرجة الثانية الفرنسي نيم أولمبيك بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال باتريك فابيان مدير الكرة بنادي بوخوم في بيان أصدره مساء الثلاثاء :"نتمنى أن يتمكن ليس موسيت من إثبات نفسه في نيم أولمبيك وأن يحصل على فرص المشاركة."

وانضم موسيت /26 عاما/ إلى بوخوم الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزي، ووقع عقدا يستمر حتى عام 2024 .

وفي أوائل يناير الماضي، أعلن بوخوم أنه جرى مطالبة موسيت بالرحيل عن الفريق دون أن يلعب له أي مباراة رسمية، وذلك لأسباب تأديبية.


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