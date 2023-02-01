أرقام من انتصار الأهلي التاريخي على أوكلاند سيتي في مونديال الأندية

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا بثلاثية نظيفة أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة التي أقيمت على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية 2022.

افتتح أهداف المباراة اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة صاروخية سكنت مرمى الحارس ترسي، لينتهي الشوط بتقدم الفريق الأحمر.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يضيف بيرسي تاو الهدف الثالث في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وتستعرض «الشروق» معكم أرقام من انتصار الأهلي على أوكلاند سيتي في مونديال الأندية:

1 - مارسيل كولر اول مدرب سويسري يشارك في كأس العالم للأندية.

2 - حسين الشحات يسجل ثاني أهدافه المونديالية مع الأهلي والثالث له بشكل عام.

3 - محمد شريف يفتتح سجله أهدافه مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

4 - محمد الشناوي يعادل رقم شريف إكرامي كأكثر حراس المرمى مشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية ب ٤ مباريات، استقبلت شباك إكرامي ٩ أهداف، بينما استقبلت شباك الشناوي هدفين فقط. ( للمرة الثالثة يخرج محمد الشناوي بشباك نظيفة في كأس العالم للأندية).

5 - للمرة الثانية يسجل حسين الشحات هدف الافتتاح للأهلي في مونديال الأندية، في الدحيل القطري ٢٠٢٠ و في اوكلاند سيتي ٢٠٢٢ ومن المفارقات العجيبة أنهما على أرض عربية الأول في قطر والثاني في المغرب. (حسين الشحات يعادل رقم عماد متعب وياسر إبراهيم ولكل منهما هدفان في كأس العالم للأندية).

6 - كولر خامس مدرب يقود الأهلي في كأس العالم للأندية بعد مانويل جوزيه وحسام البدري ومحمد يوسف وييتسو موسيماني.

7 - للمرة الثانية يحقق الأهلي الفوز على اوكلاند سيتي في المونديال.

8 - حقق الأهلي انتصاره السابع له في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية.

9 - الأهلي خاض مباراته رقم ١٩ في كأس العالم للأندية.

10 - الأهلي رفع رصيده إلى ٢٠ هدفا في مونديال الأندية.

11- الأهلي يحقق انتصاره الأول في كأس العالم للأندية بالمغرب بعد هزيمتين في ٢٠١٣.

12 - بيرسي تاو ثاني لاعب أجنبي يسجل بقميص الأهلي في المونديال بعد الأنجولي فلافيو.

13 - للمرة الأولي في تاريخه يحقق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة في كأس العالم للأندية.