إيسكو لا يشعر بالإحباط من فشل انتقاله ليونيون برلين

لا يشعر إيسكو، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني السابق، بالإحباط بعد فشل انتقاله لصفوف يونيون برلين، صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني حاليا.



وتواجد إيسكو في العاصمة الألمانية برلين من أجل إتمام إجراءات التعاقد مع يونيون، ولكن الصفقة باءت بالفشل.



وصرح إيسكو لمحطة (101 أشبيلية) التليفزيونية "هذه الأمور تحدث في عالم كرة القدم".



ورغم ذلك، تصدرت عملية الانتقال الفاشلة عناوين الصحف، حيث أدرك الجانبان فقط بعد الفحص الطبي أنهما لا يمكنهما التوصل إلى اتفاق بعد كل شيء.



ولم يتم كشف النقاب عن سبب فشل الصفقة، ولكن وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، كان هناك سوء تفاهم حول صافي وإجمالي قيمة الرواتب.



وقال أوليفر رونرت، مدير إدارة يونيون برلين، طالبت وكالة (جيستيفوت) البرتغالية، المفوضة لتمثيل إيسكو، بإجراء تغييرات ببنود التعاقد في اللحظة الأخيرة، وهو ما تسبب في فشل الصفقة.



وأوضح رونرت لشبكة (سكاي سبورتس) "حتى لو كان اللاعب هنا بالفعل، فلن نوافق على القيام بأي شيء لا يناسبنا".



وفقًا لصحيفة (إلموندو) الإسبانية، فإن وكلاء اللاعب قالوا إنه في غضون ذلك، عرضت إدارة يونيون برلين عقدًا حتى نهاية الموسم الحالي فقط، خلافا لما تم الاتفاق عليه مسبقا بانتهاء العقد في الموسم المقبل.



وكانت هناك أيضًا اختلافات حول قيمة الراتب والعمولة الخاصة بشركة جيستيفوت.



ولعب إيسكو مع ريال مدريد بين عامي 2013 و2022، حيث توج مع العملاق الإسباني بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري المحلي 3 مرات، كما حصل على 4 ألقاب في كأس العالم للأندية.



وانتقل إيسكو لصفوف أشبيلية بعد نهاية مسيرته مع الريال، لكنه بقي بلا ناد منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.