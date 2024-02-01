 القبض على شخصين لمحاولتهما غسل 6 ملايين جنيه بالغربية والبحيرة - بوابة الشروق
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القبض على شخصين لمحاولتهما غسل 6 ملايين جنيه بالغربية والبحيرة

أرشيفية
أرشيفية
نهاد القادوم
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 1:38 م | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 1:38 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من القبض على شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 6 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

وتخلص الواقعة إلى قيام شخصين– مقيمان بنطاق محافظتى "الغربية والبحيرة" بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات وشراء والوحدات السكنية والسيارات)؛ بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـمبلغ 6 ملايين جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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