رويترز: توقعات بتوقيع بايدن أمرا تنفيذيا ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يوقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًّا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية.



وفي ديسمبر، قال مسئول كبير في الخارجية الأمريكية إن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل بأنها عازمة على فرض عقوبات في المستقبل القريب على المستوطنين المتطرفين المنخرطين في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.



وأضاف المسئول الأمريكي أن العقوبات تتمثل برفض إصدار تأشيرات لهؤلاء المستوطنين لدخول الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الأمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق "رويترز".



كان بايدن قد عبر مرارا عن قلقه حيال تزايد وتيرة عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة، وتعهد بفرض عقوبات عليهم. وفي مقال نشره في 18 نوفمبر الماضي، هدد بايدن صراحة باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين.