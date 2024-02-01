رويترز: الحرس الثوري الإيراني يسحب كبار ضباطه من سوريا

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن الحرس الثوري الإيراني قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا بسبب سلسلة من الضربات الإسرائيلية المميتة، وسيعتمدون أكثر على الجماعات المسلحة الحليفة للحفاظ على نفوذه هناك.



وذكرت "رويترز"، في تقرير حصري نشرته، اليوم الخميس، أن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عدد من أعضاء الحرس، بينهم جنرالات مخابرات بارزين.



وقالت ثلاثة مصادر لـ"رويترز"، إنه "بينما يطالب المتشددون في طهران بالانتقام، فإن قرار إيران بسحب كبار الضباط مدفوع جزئياً بعزوفها عن الانجرار مباشرة إلى صراع يحتدم في شتى أنحاء الشرق الأوسط".



وفي حين أوضحت المصادر أن إيران لا تعتزم الخروج من سوريا، تؤكد إعادة التفكير كيف تتكشف عواقب الحرب الإسرائيلية في غزة على المنطقة.



وبحسب "رويترز"، سعت إيران للبقاء بعيداً عن صراع نفسه حتى بينما دخلت المعركة الجماعات الموالية لها في لبنان واليمن والعراق وسوريا فيما يسمى بـ"محور المقاومة" المعادي للمصالح الإسرائيلية والأمريكية.



وقال مسئول أمني إقليمي بارز مطلع إن القادة الإيرانيين الكبار غادروا سوريا إلى جانب عشرات الضباط من الرتب المتوسط، واصفاً الأمر بتقليص للوجود، دون أن يحدد عددهم، ولم تتمكن "رويترز" بشكل مستقل من تحديد ذلك.



وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الحرب السورية. وبينما شمل هؤلاء أعضاء من الحرس الثوري، يعملون رسميًا في دور المستشارين، كان الجزء الأكبر من الجماعات المسلحة الشيعية من جميع أنحاء المنطقة.



وأوضحت ثلاثة مصادر أن الحرس الثوري سيدير العمليات السورية عن بعد، بمساعدة من حليفهم حزب الله. ولم ترد الجماعة اللبنانية على طلب "رويترز" بالتعليق.



وقال مسئول إقليمي مقرب من إيران إن أولئك الذين لا يزالوا في سوريا غادروا مكاتبهم ويبقون بعيدا عن الأنظار، موضحاً أن "الإيرانيين لن يتخلوا عن سوريا لكنهم قلصوا وجودهم وتحركاتهم إلى أقصى حد".



وأشارت المصادر إلى التغييرات حتى الآن لم تؤثر على العمليات، وقال مصدر إيراني إن التقليص "سيساعد طهران في تجنب الانجرار" إلى الحرب بين إسرائيل وغزة.