مكتب نتنياهو: الإجراءات الاستثنائية ضد المستوطنين غير مبررة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الإجراءات الاستثنائية ضد المستوطنين غير مبررة وأغلبهم مواطنون ملتزمون بالقانون، في إشارة إلى الأمر التنفيذي الذي وقّعه اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه تم فرض عقوبات مالية على 4 إسرائيليين مرتبطين بالعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية بموجب الأمر التنفيذي الذي وقّعه بايدن اليوم، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف بلينكن أن الإدارة الأمريكية تعارض تقويض الاستقرار بالضفة الغربية ويشمل ذلك هجمات المستوطنين الإسرائيليين والهجمات الفلسطينية.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأدت الزيادة الكبيرة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى ضغوط متزايدة من بعض أبرز حلفاء بايدن الديمقراطيين، لاتخاذ إجراءات لكبح جماحها.

وقال مسئولان بارزان في إدارة بايدن، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن "الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه بايدن، يمنع المستوطنين الإسرائيليين الأربعة (لم يتم ذكر أسمائهم أو مناصبهم) من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، ويجمد أية ممتلكات لهم بالولايات المتحدة، ويمنعهم من دخول البلاد".