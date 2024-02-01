بريطانيا: مكتب عمليات التجارة البحرية يصدر تحذيرا عقب تسجيل حادث غرب الحديدة في البحر الأحمر

أعلن مكتب عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة في بيان، اليوم الخميس، التابع للبحرية البريطانية، أنه تلقى معلومات حول الحادث على بعد 57 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة اليمني.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أوضح المكتب في بيان «إكس»، اليوم الخميس: «تلقت منظمة أوكتو تقريرا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا (105 كيلومترات) غرب الحديدة، اليمن»، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في ملابسات الحادث.

وصنفت منظمة التجارة البحرية الحادث على أنه «هجوم»، ونصحت السفن بالمرور عبر المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وحذرت جماعة الحوثي، والتي تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر اليمني، في وقت سابق من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر.

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها ، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتواصل أمريكا وبريطانيا شن هجمات على الحوثيين لمنعهم من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.