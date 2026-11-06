وزير الدفاع الأمريكي يسمح للحرس الوطني بتعزيز الدوريات في واشنطن

وافق وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، على زيادة تعزيز انتشار قوات الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية باستخدام المركبات العسكرية والقوارب، في وقت تعزز فيه القوات اندماجها مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية.

وفي مذكرتين وقعهما هيجسيث في 29 أكتوبر ، وحصلت عليهما وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، وافق الوزير على استخدام الحرس الوطني 60 سيارة للشرطة العسكرية، إلى جانب مركبات تكتيكية وزوارق دورية وأبراج إنارة متنقلة، خلال تكثيف الدوريات في أنحاء واشنطن.

وسيكون في مقدور القوات أيضا حمل البنادق خلال بعض العمليات، لكن ليس داخل محطات مترو الأنفاق.

ومن شأن مشهد المركبات التي تبدو أنسب لساحات القتال منها لشوارع المدن أن يعيد إلى الأذهان الفترة التي نشر فيها الرئيس دونالد ترامب قوات الحرس الوطني للمرة الأولى في أغسطس 2025، ضمن ما وصفه بأنه مهمة لمكافحة الجريمة.

وشوهدت في البداية مركبات تكتيكية وقوات تحمل أسلحة في بعض المعالم البارزة بواشنطن. وشارك أفراد الحرس الوطني في دعم عمليات إنفاذ القانون، وتسيير دوريات في الأحياء، وإخلاء مخيمات المشردين، والمساعدة في حملات النظافة على مستوى المدينة.

وتأتي زيادة انتشار القوات في وقت تتزايد فيه المشكلات المتعلقة بأفراد الحرس الوطني المكلفين بالعمل في المدينة، ومنها القبض على أحد أفراد الحرس من ولاية جورجيا لإشهار سلاح في وجه زميل له في الحرس، والقبض على فرد آخر من الحرس لحمله سلاحا ناريا غير مصرح به، وإطلاق النار على أحد أفراد الحرس أثناء محاولته فض شجار.