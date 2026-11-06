ترامب يقول إنه التقي مع مبعوث بوتين بالبيت الأبيض

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قال دونالد ترامب إنه التقى مع كيريل ديمترييف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبيت الأبيض اليوم الخميس .