 ترامب يقول إنه التقي مع مبعوث بوتين بالبيت الأبيض - بوابة الشروق
الجمعة 6 نوفمبر 2026 2:56 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إقالة حسام حسن من القيادة الفنية للمنتخب الوطني؟
النتـائـج تصويت

ترامب يقول إنه التقي مع مبعوث بوتين بالبيت الأبيض

د ب أ
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 2:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 2:49 ص

  قال دونالد ترامب إنه التقى مع كيريل ديمترييف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبيت الأبيض اليوم الخميس .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك