 أوستن: الحوثيون هاجموا مصالح 50 دولة.. وندعو إيران لوقف تزويدهم بالأسلحة - بوابة الشروق
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أوستن: الحوثيون هاجموا مصالح 50 دولة.. وندعو إيران لوقف تزويدهم بالأسلحة

هدير عادل
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 7:53 م | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 7:53 م

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن الحوثيين هاجموا مصالح 50 دولة لا علاقة لها بالنزاع الجاري، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، "وبالتالي فهم يرتكبون جريمة دولية".

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن أوستن دعوته لإيران "لوقف تزويد الحوثيين بالأسلحة التي يستخدمونها في شن الهجمات"، مردفا: "آن الأوان أن نقضي على المزيد من قدرات المسئولين عن مهاجمتنا وسنحاسبهم".

وقال وزير الدفاع الأمريكي إن "الوقت الراهن يمثل لحظة خطيرة في الشرق الأوسط، لكن واشنطن ستعمل على تجنب اتساع نطاق الصراع.

وأضاف الوزير الأمريكي: "لا نرى صراعا شاملا بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية"، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وفيما يتعلق بأحدث بيان صادر عن كتائب حزب الله العراقية، قال أوستن إن "الأفعال هي كل شيء وسنرى ما سيحدث في المستقبل"، مكررا التأكيد أن الولايات المتحدة سيكون لها رد متعدد المستويات على الهجوم على قواتها في الأردن والذي أسفر عن مقتل جنود أمريكيين.

وكانت كتائب حزب الله العراقية قد أعلنت قبل يومين تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لامتصاص ردة الفعل الأمريكية القوية المرتقبة على هجوم الأردن، بحسب "سكاي نيوز عربية".

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