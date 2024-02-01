وزير الأوقاف خلال مشاركته فى مسابقة القرآن الكريم ببورسعيد: مصر دولة عظيمة ومهد الحضارة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ الطاروطي، وذلك للمشاركة في فعاليات افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.

والتقى الوزير والمحافظ والشيخ أحمد عمر هاشم والشيخ أسامة الأزهري رؤساء المسابقات الدولية في عدد من الدول ووفود ممثلين عن 50 دولة مشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية والتي تقدم لها أكثر من 1500 متسابق، وتم الانتهاء من المنافسات المحلية بها، وتقام المسابقات الدولية عقب حفل الافتتاح غدا الجمعة وحتي يوم 6 فبراير، على أن يتم تكريم الفائزين في حفل للختام.

وأكد وزير الأوقاف أن مصر دولة عظيمة ودائما هي مهد الحضارات ومجمع الأديان، مشيرا إلى أن المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني التي تقام بمحافظة بورسعيد، أصبحت واحدة من أهم المسابقات حول العالم.