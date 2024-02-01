مدمرة تابعة للبحرية اليابانية تغادر إلى خليج عدن في مهمة لمكافحة القرصنة

غادرت مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية البلاد، اليوم الخميس، للقيام بعمليات لمكافحة القرصنة في خليج عدن، في ظل استمرار الهجمات التي تتعرض لها السفن بالمنطقة على أيدي الحوثيين في اليمن.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، بأن المدمرة "سازانامي" ستحل محل مدمرة أخرى تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية وهي "أكيبونو"، التي تقوم في الوقت الحالي بمهمة لمكافحة القرصنة في المنطقة.

وغادرت "سازانامي"، وعلى متنها طاقم من 206 أفراد، من قاعدتها في كوري بمقاطعة هيروشيما اليوم الخميس، حيث يضم طاقمها أعضاء من قوات خفر السواحل اليابانية.

ومن المقرر أن تحل "سازانامي" محل المدمرة "أكيبونو"، بحلول منتصف مارس تقريبا، حيث ستبدأ مهمتها التي تستغرق مدتها نحو أربعة أشهر.