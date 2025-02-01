باكستان: مقتل 18عسكريا و12 متمردا في بالوشيستان

لقى 18 فردا من قوات الجيش الباكستاني و12 من المتمردين الانفصاليين حتفهم فى مواجهة بإقليم بالوشيستان.

وقال مسؤولون اليوم السبت إن قوات باكستانية خاضت قتالا ضد متمردين، أقاموا حواجز طرق في الإقليم المضطرب الواقع شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 18 من قوات الأمن شبه العسكرية و12 متمردا، في واحد من أعنف الاشتباكات في السنوات الأخيرة.

وذكر الجيش أن قواته تكبدت خسائر بشرية عندما اشتبكت مع المتمردين الذين أقاموا حواجز على طريق سريع رئيسي في منطقة كلات بإقليم بالوشيستان المتاخم لأفغانستان.

وتابع الجيش في بيان أن قوات الأمن نجحت في إزالة الحواجز في أعقاب القتال الذي استمر طوال الليل صباح اليوم السبت.