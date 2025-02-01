منظمة الصحة العالمية: نواجه ظروفا صعبة في تقديم المساعدة بقطاع غزة

قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تواجه ظروفًا صعبة في تقديم المساعدة في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنظمة تعمل جاهدة لإنقاذ المصابين الذين ما زالوا محاصرين بين ركام المنازل المدمرة في القطاع.

وأوضح أن المنظمة تسعى إلى إجلاء أكبر عدد ممكن من المصابين إلى خارج غزة، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار سيسهم بشكل كبير في تسهيل عملية إجلاء المصابين من القطاع، مما يسمح بتقديم الدعم الطبي الضروري



وأخلت وزارة الصحة في غزة 50 مريضًا، غالبيتهم أطفال، ومرافقيهم من غزة الى مصر عبر معبر رفح الحدودي لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الطبيب محمد زقوت، إن 50 من الأطفال والمرضى غادروا غزة عبر معبر رفح الحدودي اليوم للعلاج في مستشفيات مصرية بعدما أُعيد فتح المعبر استثنائيًّا (من الجانب الفلسطيني) للحالات الإنسانية الطارئة بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار.

وتوجهت عدة حافلات من مستشفى ناصر بخان يونس برعاية من منظمة الصحة العالمية إلى معبر رفح جنوب قطاع غزة لنقل مرضى لتلقي العلاج.