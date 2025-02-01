 صربيا.. مظاهرات طلابية حاشدة في ذكرى مرور 3 أشهر على سقوط مظلة خرسانية بمحطة قطارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صربيا.. مظاهرات طلابية حاشدة في ذكرى مرور 3 أشهر على سقوط مظلة خرسانية بمحطة قطارات

نوفي ساد (صربيا) - (أ ب)
نشر في: السبت 1 فبراير 2025 - 2:16 م | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2025 - 2:16 م

يعتزم الطلاب في صربيا، تنظيم مظاهرات حاشدة وإغلاق 3 جسور فوق نهر الدانوب، في مدينة نوفي ساد شمال البلاد، اليوم السبت لإحياء ذكرى مرور 3 أشهر على سقوط مظلة خرسانية في محطة قطارات هناك، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وأثار انهيار البناء الخرساني الضخم في الأول من نوفمبر، حركة واسعة مناهضة للفساد وأشهرا من الاحتجاجات قادها طلاب في الشوارع ضد السلطات الشعبوية في الدولة الواقعة في منطقة البلقان.

ويعتقد الكثيرون في صربيا، أن الانهيار ناجم بالأساس عن فساد الحكومة في مشروع بنية تحتية ضخم مع شركات حكومية صينية.

ويعتقد منتقدون، أن الفساد أدى إلى سوء العمل، خلال إعادة بناء محطة قطارات نوفي ساد، مع ضعف الرقابة، وعدم احترام قواعد السلامة القائمة.

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