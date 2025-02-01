يعتزم الطلاب في صربيا، تنظيم مظاهرات حاشدة وإغلاق 3 جسور فوق نهر الدانوب، في مدينة نوفي ساد شمال البلاد، اليوم السبت لإحياء ذكرى مرور 3 أشهر على سقوط مظلة خرسانية في محطة قطارات هناك، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وأثار انهيار البناء الخرساني الضخم في الأول من نوفمبر، حركة واسعة مناهضة للفساد وأشهرا من الاحتجاجات قادها طلاب في الشوارع ضد السلطات الشعبوية في الدولة الواقعة في منطقة البلقان.

ويعتقد الكثيرون في صربيا، أن الانهيار ناجم بالأساس عن فساد الحكومة في مشروع بنية تحتية ضخم مع شركات حكومية صينية.

ويعتقد منتقدون، أن الفساد أدى إلى سوء العمل، خلال إعادة بناء محطة قطارات نوفي ساد، مع ضعف الرقابة، وعدم احترام قواعد السلامة القائمة.