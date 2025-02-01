قتلى واحتراق منازل جراء سقوط طائرة صغيرة بالولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل 6 أشخاص نتيجة سقوط طائرة صغيرة قرب مجمع تجاري في فيلادليفيا.

وقالت تقارير في الساعات الأولى من فجر السبت، إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق في عدة منازل جراء سقوط طائرة صغيرة.

وذكر موقع فوكس نيوز، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن الطائرة طبية، وكانت تقل 6 أشخاص منهم مريض وفرد من عائلته وطبيبين.

وتأتي هذه الحادثة في أعقاب تصادم طائرة ركاب بمروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن، فيما سقطت الطائرة في نهر بوتوماك.

وعاد الغواصون إلى النهر، الجمعة، كجزء من عمليات البحث والتحقيق بعد الحادث الذي أسفر عن مقتل 67 شخصا في أخطر كارثة طيران في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن.

واستعاد المحققون بالفعل مسجل صوت قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة لطائرة «أمريكان إيرلاينز» التي اصطدمت بمروحية تابعة للجيش، أثناء هبوط الطائرة.