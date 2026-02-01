أميرة أبو المجد تهنئ وليد طاهر بوصوله للقائمة القصيرة لجائزة هانز كريستيان آندرسن 2026

هنأت أميرة أبو المجد، مدير النشر والعضو المنتدب لدار الشروق، الفنان وليد طاهر، بعد وصوله إلى القائمة القصيرة لجائزة هانز كريستيان آندرسن لأدب الأطفال لعام 2026.

وكتبت أبو المجد، في تدوينة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «للفنان الكبير والصديق العزيز ورفيق عشر سنوات من الدرب، رسام الأطفال المبدع وليد طاهر الصادق… مبروك الوصول للقائمة القصيرة لجائزة هانز كريستيان آندرسن لأدب الأطفال 2026… وهذا أمر لو تعلمون عظيم».

وأضافت أن جائزة هانز كريستيان آندرسن تُعد من أرفع الجوائز العالمية في مجال أدب الطفل، مشيرة إلى أنه منذ تأسيسها عام 1966 لم يصل أي رسام من أي دولة عربية أو أفريقية إلى القائمة القصيرة للجائزة.

وتابعت: «فرحانة جداً يا وليد وفخورة لأننا عملنا معاً خلال سنواتك العشر في دار الشروق، وتشاركنا في صنع عشرات الكتب الجميلة المبهجة التي سعدنا بصنعها، وأعتقد أنها أسعدت ولا تزال تسعد عشرات الآلاف من الأطفال».

يُعد الفنان وليد طاهر أحد أبرز الأسماء في مجال تأليف ورسم كتب الأطفال في العالم العربي، وصاحب بصمة إبداعية متفردة تمتد لأكثر من عقدين، تشمل إلى جانب كتب الطفل، إسهاماته في الفن التشكيلي والرسم الصحفي.

وتعاونت دار الشروق مع وليد طاهر كرسام وكاتب ومصمم أغلفة، حيث قدّم عددًا من السلاسل المميزة للأطفال من تأليفه ورسمه، من بينها سلسلة فيزو وصناديق فيزو، إلى جانب كتب مثل أحلام الحيوانات والنقطة السوداء، فضلًا عن إسهاماته الثرية في تطوير خطاب بصري معاصر لكتاب الطفل، ورسوماته وتصميماته اللافتة لعدد كبير من أغلفة كتب الكبار.

وحاز وليد طاهر على العديد من الجوائز المحلية والدولية في مجال أدب الأطفال، من بينها جائزة إنجاز العمر لعام 2024 المقدمة من جائزة محمود كحيل، وجائزة اتصالات لأدب الأطفال العربي، وجائزة مهرجان الشارقة للقراءة للأطفال، وجائزة نقابة الصحفيين المصرية، إلى جانب جوائز أخرى كرّست مكانته كأحد أبرز مبدعي كتب الأطفال في العالم العربي

وتُعد جائزة هانس كريستيان أندرسن من أرفع الجوائز العالمية في مجال أدب الأطفال، إذ يمنحها المجلس العالمي لكتب الشبان (IBBY) ومقره بازل في سويسرا، كل عامين، لأفضل كاتب أو روائي في أدب الطفل، ولأفضل رسام توضيحي لكتب الأطفال.

وانطلق منح الجائزة عام 1956، بينما جرى تسليم أول جائزة مخصصة للرسم التوضيحي عام 1966. وحملت الجائزة اسمها نسبة إلى الكاتب الدنماركي الشهير هانس كريستيان أندرسن، وتُعرف عالميًا بلقب «نوبل أدب الأطفال». ويحصل الفائز على ميدالية ذهبية تحمل صورة أندرسن، تتضمن عبارات تكريم بإهداء من ملكة الدنمارك مارجريت الثانية.