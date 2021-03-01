اللقاء التليفزيوني المرتقب للأمير هاري وميجان قد يغضب القصر الملكي

من المنتظر أن يُبث لقاء تليفزيوني أجرته المذيعة العالمية الشهيرة، أوبرا وينفري، مع الأمير البريطاني السابق هاري وزوجته ميجان ماركل، سألت وينفري خلاله الزوجة ميجان عما إذا كانت العائلة الملكية البريطانية قد أسكتتها عن الحديث، خاصة بعد خروجها هي والأمير من حياة القصر الملكي، والتخلي عن الألقاب الملكية في العام الماضي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بعض مقتطفات الحلقة، التي قالت خلالها ميجان ماركل دوق ساسكس سابقا، إن ترك العائلة المالكة كان صعبًا بشكل لا يصدق، فيما ظلت أوبرا تزعم أن الزوجين يقولان بعض الأشياء الصادمة جدًا، التي من المتوقع أن تزعج الملكة والأمير تشارلز والأمير ويليام، عند بث العرض يوم الأحد 7 مارس المقبل، على شبكة سي بي إس في الولايات المتحدة.

وظهرت أوبرا خلال المقتطفات المروجة للحلقة، وهي تعد المشاهدين بأنه سيكون هناك اكتشافات صادمة، وبدون قيود أو خطوط حمراء، حيث كشفت الليلة الماضية أنها مددت العرض من 90 دقيقة إلى ساعتين بسبب كم المعلومات في الحلقة.

وظهرت ميجان خلال المقطع الدعائي، يبدو عليها الحمل بشكل واضح، وترتدي فستانًا أسودًا، بقيمة 4700 دولار، ولم تظهر إلا في مظهر عاطفي وهي تحتضن طفلها أو تمسك بيد زوجها، خلال اللقاء الذي تم تصويره في حديقة قصر مونتيسيتو الذي تبلغ تكلفته 11 مليون جنيه إسترليني.

وخلال المقتطفات، قال الأمير هاري إنه هاجر إلى لوس أنجلوس مع عائلته لأنه كان يخشى أن التاريخ يعيد نفسه، بعد وفاة والدته الأميرة ديانا.

وبحسب ديلي ميل البريطانية، من المحتمل أن يزعج المقطع الدعائي المثير للجدل قصر باكنجهام وسط مخاوف من أن تكون المقابلة عبارة عن إعلان تفاصيل ممنوعة حول خلاف ميجان مع عائلة زوجها الأمير هاري.

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح بالضبط كيف يقارن الأمير هاري معاملة القصر مع ميجان بمعاملة القصر مع أمه الأميرة ديانا، إلا أن الخبراء الملكيين انتقدوا بالفعل قرار الأمير إثارة هذه المقارنة.

ويقول روبرت جوبسون، كاتب سيرة الأمير تشارلز والد الأمير هاري: "كانت ميجان دائمًا محمية بفريق من ضباط شرطة سكوتلاند يارد وقت أن كانت عضوة في العائلة المالكة، ولحسن الحظ لم تكن أبدًا في خطر جسديًا وهاري يعرف ذلك".

وأضاف: "لقد غطيت جميع جولات ميجان والعديد من ارتباطاتهم، وألقت ميجان العديد من الخطب في رحلاتها بصفتها ملكية، لكنها عندما تتراجع عن هذا ونرى ما يحدث الآن في الإعلانات عن الحلقة التي تتوقع شبكة أمريكية أن تكسب ثروة وراءها، فإن مثل هذا الحديث عن "الإسكات" أمر سخيف، ويمس الملكة وزوجها الأمير فيليب والعائلة المالكة وسمعتنا كبلد".

لم تقل ميجان شيئًا في أيٍّ من المقاطع الدعائية القصيرة للحلقة، لكن خط استجواب أوبرا يوضح الموضوعات الحساسة التي سيتم عرضها.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أوبرا تفوهت بما يمكن اعتباره تحذيرًا للعائلة المالكة، حيث ظلت تذكر أوبرا المشاهدين بأنه لا يوجد موضوع محظور للنقاش.

وسألت أوبرا ميجان قائلة: "هل كنت صامتة أم تم إسكاتك؟"، فيما يبدو أنه ضربة للعائلة المالكة هذه المرة، بسبب معاملة القصر لميجان.

وفي وقت لاحق من الإعلانات الدعائية للحلقة، أشارت أوبرا إلى أن التعليقات التي يبدو أن ميجان أدلت بها بشأن حياتها السابقة في العائلة المالكة، وأنها قالت إن الانتقال إلى كاليفورنيا العام الماضي كان محاولة للتراجع عن قرار خروجهم من العائلة المالكة بدلا من التنحي.

ويذكر أن الأمير هاري ابن الأمير تشارلز والأمير الراحلة ديانا، تزوج من ميجان ماركل الممثلة سابقا والتي تنحدر من أصول إفريقية لوالدتها، وهو ما يعتبر خروجا على قواعد العائلة الملكية البريطانية التي تمنع زواج أفرادها من خارج العائلة، فيما سبقه أخيه الأمير ويليام بزواجه من كيت ميدلتون التي نشأت في عائلة متوسطة.