أوكرانيا: مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين جراء قصف روسي على دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا، بافلو كيريلينكو، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم بينما أُصيب أربعة آخرون؛ جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم آخر 24 ساعة.

وقال كيريلينكو -في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- "في 28 فبراير، قتل الروس ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك، وبالتحديد اثنان في لاستوشكين وواحد في فيليكا نوفوسيلكا. بينما أصيب أربعة أشخاص آخرين في المنطقة"، مشيرًا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وبحسب المسئول الأوكراني، قصف الروس مدرسة في بلدة إيفانوبيلا ومركزًا تعليميًا في باخموت، التابعين لدونيتسك في وقت سابق من الأمس.