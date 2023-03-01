رئيس كوريا الجنوبية: اليابان شريك في معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية

وصف الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الأربعاء، اليابان بأنها "شريك" في معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لحركة الاستقلال عام 1919 ضد الحكم الاستعماري الياباني.

وقال يون -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- "الآن، بعد قرن من انطلاق حركة الاستقلال في الأول من مارس، تحولت اليابان من معتد عسكري في الماضي إلى شريك في نفس القيم العالمية".

وأكد يون أهمية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، مشيرا إلى أن هذا التعاون أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى للتغلب على الأزمات الأمنية، بما في ذلك التهديدات النووية المتزايدة من قبل كوريا الشمالية والأزمة العالمية المتعددة.