جامعة طيبة: إعلان نتائج مسابقات المؤتمر الثاني لشباب التكنولوجيين في الأقصر

اختتمت جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر، مؤتمرها الثاني لشباب التكنولوجيين، والذي يمثل فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وممثلي الصناعة من الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي، بمشاركة طلاب ووفود لأكثر من 40 جهة من جامعات وممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومعاهد عليا وشركات وممثلي الصناعة.

وأعلنت إدارة المؤتمر نتائج المسابقات والمشاركات والتي جاءت كالتالي:

أولا: أفضل بوستر (ملصق علمي)

فازت 5 ملصقات علمية من جامعة طيبة وهى، خبز خالي من الجلوتين، برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، Agakansy برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، E.T app برنامج تكنولوجيا السياحة والسفر، تطبيقات تكنولوجيا النانو في الأخشاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، خل الخشب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية،

ثانيا: أفضل منتج بالمعارض

فازت 3 منتجات من معرض تكنولوجيا التصنيع الغذائي بجامعة طيبة التكنولوجية، وهى منتج التونة، مربى صحية، منتجات الشيكولاتة، فيما فازت 9 منتجات من معرض تكنولوجيا الصناعات الخشبية، وهى، ماكينة CNC، مرآة وأرفف ديكورية، ماكيت فيلا سكنية، منضدة من التعاشيق علي شكل مفتاح الحياة، منضدة من التعاشيق من الخماسيات، كرسي ومنضده بخشب معاد تدويره، منضدة من التعاشيق علي الطراز الإسلامي، منحوتة بجعة من خشب السرسوع، كرسي انتريه على الطراز الحديث.

وفي معرض الفنون التشكيلية، فاز اثنين من الأعمال الفنية التشكيلية، أحدهما من جامعة طيبة التكنولوجية، وآخر من جامعة الأقصر، فيما فاز فريق عمل محاكاة لشركة السياحة، ومعرض التراث النوبي، في معرض برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر.

ثالثاً: أفضل فكرة عرض تقديمي بالجلسات العلمية

وفكرتين من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا فرع أسوان، وهما Predictive Automotive Fault Defect Detection Using Machine Learning Algorithms

Metal And Plastic Segregation Mechanical Setup Robot.

وفكرتين من كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادى الاهلية، Recycling Pioneers

Green Technology Solutions

وفازت كلية الهندسة جامعة جنوب الوادى، بأفضل فريق عمل طلابي في تكنولوجيا صناعة السيارات السباق South valley racing team.

وفازت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، بفكرتي عرض وهما Firefighting robot، وإنتاج بسكوت غني بالحديد كأحد الأغذية الوظيفية، وفازت كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بفكرة Smart Medical System.

رابعا: أفضل عرض تقديمي

فازت دراسة حالة مدينة العلمين، من برنامج الخدمات السياحية والسفر، و5 من برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، وهي: استصلاح الأراضي الصحراوية في مصر لزراعة الأشجار المنتجة للأخشاب المستوردة، وماكينة تحكم رقمي للأخشاب، والأثاث الصديق للبيئة والاستدامة في الألواح الخشبية المصنعة، الخشب في ناطحات السحاب، النسيج الخشبي.

خامسا: ماراثون الجري

فاز ثلاثة طلاب بالمراكز الثلاثة الأولى بماراثون الجري، اثنان من جامعة الأقصر، والآخر من جامعة طيبة التكنولوجية.

وكان مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الثاني لشباب التكنولوجيين، شهد تنظيم 5 معارض لمنتجات الطلاب، و5 جلسات حوارية علمية تشمل 49 عرضا تقديميا لمشروعات الطلاب، و6 ورش عمل، و40 ملصقا، وماراثون جري، ومنتدى للتعليم التكنولوجي، كما تقدم للنسخة الثانية من المؤتمر 470 باحثا وطالبا.

وفي الختام كرمت إدارة المؤتمر، الطلاب الفائزين في المسابقات والأنشطة، ومنحهم شهادات تقدير.

من جانبه توجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، بالشكر والتقدير لإدارة المؤتمر وعلى رأسهم الدكتور حمودة محمد دردير، رئيس المؤتمر، والدكتور محمود حفوضه، سكرتير المؤتمر، والدكتور مصطفى صفوت، مقرر المؤتمر، وكافة اللجان المنظمة، لخروج المؤتمر بشكل يليق بجامعة طيبة التكنولوجية.