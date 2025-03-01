المفتي عن موائد الرحمن: البحث عن نوايا الناس ليس مطلوبا

أجاب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، على التساؤلات حول موائد الرحمن ومصادر أموالها وتصنيفاتها بين موائد مشاهير وأثرياء، مؤكدًا أن البحث عن نوايا الناس ليس مطلوبًا، داعيا إلى ترك ما بين الناس وخالقهم.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «اسأل المفتي» عبر شاشة «صدى البلد»، أن فكرة موائد الرحمن في حد ذاتها مقبولة ومتميزة.

وشدد على أنها تعكس نوعًا من التكافل الاجتماعي الذي نحتاجه في المجتمع، فضلا عن كونها توفر فرصة للالتقاء بين الأغنياء والفقراء والوجهاء وغيرهم في مكان واحد.

وأوضح أن الأهم من ذلك هو الشعور النفسي الذي تزرعه هذه الموائد في نفوس الفقراء بالقضاء على فكرة الطبقية، مؤكدا أن قضية الطبقية، لا يلتفت إليها كثيرون؛ ولكن خطوة عملية مثل موائد الرحمن، حتى وإن كانت بقصد؛ فهي أمر بين الشخص وربه.

وأشار إلى أن النوايا أمرها إلى الله، والإنسان مطالب بحسن الظن بأخيه المسلم، متسائلا: «هل الشخص الذي يجري خلف السيارة ليعطي الصائم الماء أو العصائر والتمر يفعل ذلك رياءً؟ هل هو مضطر لذلك؟ بالتأكيد لا».