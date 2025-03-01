7 حقائق قبل مواجهة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

يستعد النادي الأهلي مساء يوم الأربعاء القادم لمواجهة فريق طلائع الجيش، ضمن مباريات الدوري المصري.

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقبل هذه المباراة المرتقبة والتي يحتاج فيها الأهلي للفوز من أجل مواصلة مطاردة صدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، نستعرض بعض الحقائق من هذه المواجهة كالتالي:

1- لم يحقق فريق طلائع الجيش الفوز على الأهلي منذ يوم 27 أغسطس 2022 عندما انتصر وقتها بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الـ33 لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-22.

2- الأهلي لعب أمام طلائع الجيش 38 مباراة انتصر الفريق الأحمر 29 مرة وتلقى هزيمتين وتعادلا 7 مرات.

3- لعب كولر مع طلائع الجيش 4 مرات من قبل منذ توليه تدريب الأهلي لم يتلق أي هزيمة مطلقا وجميعهم في بطولة الدوري المصري الممتاز وكانت نتائج الأهلي أمام الطلائع كالتالي: "2-0 تكررت مرتين، و2-1 و4-0".

4- لعب عبد الحميد بسيوني أمام النادي الأهلي 12 مواجهة سابقة، انتصر في 3 وتعادل مرة واحدة وتلقى 8 هزائم في جميع المسابقات.

5- لم يحقق عبد الحميد بسيوني الفوز أمام النادي الأهلي منذ يوم 29 يناير 2022 وقتها فاز على الفريق الأحمر بنتيجة 3-2 عندما كان مدربا لفريق سموحة، ضمن مباريات الجولة 23 لبطولة الدوري المصري.

6- يحتاج الأهلي للفوز على طلائع الجيش من أجل مواصلة الضغط على بيراميدز الذي انتصر في 12 مباراة خلال الموسم الحالي ويتصدر المسابقة برصيد 39 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي.

7- كما أن فريق طلائع الجيش يرغب في تحقيق الفوز من أجل الهروب من المركز التاسع وضمان التواجد في المجموعة التي ستنافس على لقب الدوري في الموسم الحالي.