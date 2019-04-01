الإثنين 1 أبريل 2019 11:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

الكوميدي الأوكراني زيلنسكي يستعد لجولة ثانية مع الرئيس الحالي

د ب أ
نشر فى : الإثنين 1 أبريل 2019 - 11:01 ص | آخر تحديث : الإثنين 1 أبريل 2019 - 11:01 ص

يبدو أن الممثل الكوميدي الأوكراني، فولودومير زلينسكي، سيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد أن تصدر النتائج الأولية للجنة الانتخابية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.

وبعد فرز 37 بالمئة من الأصوات، جاء زلينسكي في المقدمة بحوالي 30 بالمئة من الأصوات، مقابل 16.7 بالمئة للرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، وحصلت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو على حوالي 13 بالمئة.

وبما أنه لا يبدو أن أي من زلينسكي أو بوروشينكو سيحصل على الأغلبية المطلقة المطلوبة، فإنه من المتوقع أن تجرى جولة ثانية في 21 أبريل الجاري.

ومن المتوقع الانتهاء من عملية فرز الأصوات اليوم الاثنين، ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا قبل أن تعلن اللجنة الانتخابية النتيجة النهائية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك