الكوميدي الأوكراني زيلنسكي يستعد لجولة ثانية مع الرئيس الحالي

يبدو أن الممثل الكوميدي الأوكراني، فولودومير زلينسكي، سيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد أن تصدر النتائج الأولية للجنة الانتخابية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.

وبعد فرز 37 بالمئة من الأصوات، جاء زلينسكي في المقدمة بحوالي 30 بالمئة من الأصوات، مقابل 16.7 بالمئة للرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، وحصلت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو على حوالي 13 بالمئة.

وبما أنه لا يبدو أن أي من زلينسكي أو بوروشينكو سيحصل على الأغلبية المطلقة المطلوبة، فإنه من المتوقع أن تجرى جولة ثانية في 21 أبريل الجاري.

ومن المتوقع الانتهاء من عملية فرز الأصوات اليوم الاثنين، ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا قبل أن تعلن اللجنة الانتخابية النتيجة النهائية.