أكد ريني فايلر، المدير الفني للأهلي، أن رمضان صبحي لاعب صعب تعويضه حال عدم استمراره مع الفريق بعد انتهاء إعارته من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

قال فايلر عبر قناة أون تايم سبورتس "ليس لدي بديل لرمضان، لا أعلم هل يستمر أم لا، لابد من البحث عن بديل بنفس مستواه، وأتشاور مع الجهاز المعاون بشأن اللاعبين المتاحين لتعويض رمضان صبحي حال رحيله".

وأضاف المدرب السويسري "لا أحب البحث عن أعذار بل حلول للمشاكل، رمضان لاعب مهم، ولعبنا بدونه عدة مباريات ونجحنا وحققنا نتائج جيدة، كل اللاعبين مهمون وليس رمضان".

واستدرك "لكن لا أعرف ما سيحدث خلال الفترة القادمة، فترة غيابه حرمته من تقديم إمكانياته، لذا أفكر حاليا في البحث عن "دوبلير" حال عدم بقائه مع الفريق".

وشدد المدير الفني للأهلي "فنيا بالطبع أتمنى استمراره، لكن هناك عوامل أخرى مادية ليست من اختصاصاتي بل إدارة النادي، وإمكانية شراء لاعب بمبلغ ضخم".

وأشار "عانينا من مشاكل في الفترة الأخيرة مثل إصابة رمضان صبحي، كل اللاعبين لهم دور في الفترة القادمة لأنه تنتظرنا مباريات عديدة، أحكم على اللاعبين فنيا فقط وليس بقيمته المالية".

وأتم فايلر تصريحاته في هذا الشأن "أحيانا قيمة العقود تضر اللاعب، إذا قال المدير الفني إن مبلغه كبير لذا تقييمي فني لأرفع الضغط عن اللاعبين، وأحكم من خلال الملعب فقط".