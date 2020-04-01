الخطوط الجوية الجزائرية تمدد تعليق رحلاتها حتى إشعار آخر بسبب كورونا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، اليوم الأربعاء، تمديد تعليق رحلاتها الداخلية والخارجية حتى إشعار آخر، كتدبير احترازي للحد من انتشار جائحة كورونا.

كانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية علقت رحلاتها الخارجية في 18 مارس الماضي، والرحلات الداخلية في 22 من نفس الشهر.

وكشفت الشركة، قبل يومين، عن أنها وضعت طائراتها في الحجر الصحي بمطار الجزائر الدولي في العاصمة الجزائرية.

من جهة أخرى، شهدت محطات الوقود في الجزائر العاصمة، اليوم، طوابير طويلة، على خلفية انتشار اشاعة مفادها بأن السلطات تستعد لغلقها تزامنا مع إعلان الحجر الشامل.

وأكدت شركة "نفطال" التابعة لشركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للدولة، والمختصة في نقل وإنتاج وتوزيع كل أنواع الوقود، أن الوقود متوفر بكميات كافية في محطات الوقود، وأن قدرة التخزين تصل إلى أسبوعين مع التجديد اليومي.

وأوضحت الشركة أن محطات الوقود لن تغلق لا في العاصمة ولا في المدن الأخرى حتى في حال اقرار الحجر الشامل.