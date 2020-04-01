تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 479 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية – في بيان لها اليوم – أن عدد الفحوصات التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغت 490 فحصا.

وشددت الوزارة على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، لا سيما التزام الحجر المنزلي التام، مؤكدة أن هذا الإجراء أصبح يمثل مسئولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن التهاون في تطبيقه سيعرض صاحبه للملاحقة القانونية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، كان قد اعتبر – خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس - أن حكومة بلاده نجحت حتى الآن في احتواء فيروس كورونا إلى حد بعيد في ضوء اعتمادها منهجية علمية للحد من تفشي الفيروس، منتقدا في نفس الوقت حالة التراخي التي بدت لدى بعض اللبنانيين حيث شهدت بعض المناطق اللبنانية ازدحما وحركة لافتة بالمخالفة لقرار التعبئة العامة الصحية ومنع التجمعات.