قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تم وضع آليات جديدة للتخلص من النفايات الصلبة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن الآليات الجديدة ستنفذ من خلال هيئات النظافة وتجميل الشوارع على مستوى المحافظات، وتشمل إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات الوقائية والقفازات الطبية أثناء عمليات رفع القمامة واستبدالها يوميًا.

وتابعت فؤاد أنه يتم تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير لعربات نقل النفايات بشكل يومي، إضافة إلى منع تداول الأدوات وملابس العمل بين الموظفين، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع وتعقيمها في ساعات الحظر، مؤكدة أن الوزارة تراقب وتتابع جميع عمليات النظافة والعمال في الشوارع.

وناشدت الوزيرة المواطنين بضرورة استخدام الطريقة الصحيحة للتخلص من الكمامات والقفازات في المنازل بطريقة آمنة، وذلك من خلال غسلها بالماء والصابون جيدًا، ومن ثم اقتصاصها إلى قطع صغيرة وإلقائها في القمامة، مشددة على المواطنين بعدم إلقاء الأدوات الوقائية في الشوارع.

