الرئيس الشيشاني يعلن غلق حدود بلاده بسبب كورونا بدءا من 5 أبريل

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية بشمال القوقاز رمضان قاديروف عن إغلاق الحدود الإدارية البرية والجوية للجمهورية اعتبارا من 5 أبريل القادم ضمن إجراءات منع تفشي فيروس "كورونا".

وقال قاديروف، عبر صفحته في "إنستجرام" اليوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية:" إن حركة النقل الجوي والبري من وإلى الشيشان ستعلق بالكامل اعتبارا من الخامس من أبريل، باستثناء الإمدادات الغذائية والطبية".

وأضاف: "السلطات المحلية ستطلق بعد ذلك إجراءات التطهير الصحي في قرى وبلدات ومدن الجمهورية"، مشيرا إلى أنه يتعين على كل من يريد دخول الجمهورية أو مغادرتها في المستقبل القريب أن يسرع في ذلك قبل الخامس من أبريل حيث لن يسمح بعد ذلك لأحد بالدخول.

وأعرب قاديروف عن استعداد السلطات المحلية لتقديم كل العون والمساعدة الممكنة إلى الراغبين في دخول الجمهورية أو مغادرتها قبل الموعد المذكور، موضحا أن غرفة عمليات مكافحة الفيروس في الجمهورية ستمنح تراخيص إلى المسؤولين، الذين يجب عليهم مغادرة الجمهورية والعودة إليها ضمن إطار تأدية مهامهم.

يُذكر أن حالة وفاة واحدة وعشر إصابات بفيروس كورونا، سُجلت في جمهورية الشيشان.