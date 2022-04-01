رحَّب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بالاتفاق على هدنة في أنحاء اليمن.

وقال جونسون في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة: «أمامنا الآن أخيراً فرصة للتوصل إلى سلام وإنهاء المعاناة الإنسانية، أحث كل الأطراف على العمل صوب حل سياسي دائم».

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، أن أطراف النزاع استجابت على نحو إيجابي لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين تدخل حيّز التنفيذ غدًا السبت.

وبحسب الأمم المتحدة، يمكن تجديد الهدنة بعد انقضاء فترة الشهرين بموافقة الأطراف.

وخلال هذين الشهرين، يعتزم جروندبرج تكثيف عمله مع الأطراف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة التدابير الاقتصادية والإنسانية العاجلة، واستئناف العملية السياسية، وقال - في بيان: «أدعو الأطراف إلى التقيّد التام بالهدنة وعناصرها واحترامها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذها على الفور».

وأشار إلى أنّ الهدف من هذه الهدنة هو منح اليمنيين استراحة ضرورية من العنف والتخفيف من المعاناة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الأهم من ذلك (إحياء) الأمل في إنهاء هذا الصراع.