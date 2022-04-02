بايدن يرحب بهدنة اليمن

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رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بوقف إطلاق النار في اليمن، الذي أعلن عنه المبعوث الأممي لليمن هانز جروندبرج.

وقال بايدن، في تصريحات صحفية: "نشدد على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في اليمن وتكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية تحل الأزمة وتحقق سلام دائم للشعب اليمني"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نشكر السعودية وسلطنة عمان على دورهما في التوصل لهدنة وقف إطلاق النار في اليمن".

كما وجه بايدن الشكر إلى "الحكومة اليمنية على عملها الجاد وثقتها في الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة".

وكان المبعوث الأممي لليمن أعلن استجابة أطراف الصراع في البلاد لمقترح هدنة لمدة شهرين، تدخل حيز التنفيذ، السبت.

وفي بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، قال جراندبيرج إن أطراف الصراع في اليمن استجابت بشكل إيجابي لمقترح أممي بهدنة تمتد لشهرين، ابتداء من الثاني من أبريل الجاري.