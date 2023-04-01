قال الداعية عمرو خالد، إن هناك عادات إذا ما حافظ عليها الإنسان يكون أكثر قدرة على تخفيف الضغط عن نفسه، ويحقق النجاح.

وأضاف خلال حلقة نقاشية مع عدد من الشباب عبر برنامج «الفهم عن الله» الذي يبثه على قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، أن تطوير النفس سنويا أمر مهم للغاية، من خلال وضع أمور يحرص الشخص على تطويرها بشكل دوري.

وأوضح أنه يجب الاهتمام بالتدريب المستمر من أجل اكتساب أكبر قدر من الخبرات، مع التحلي بالمرونة وقبول كل فرصة، وعدم الاستجابة للضغط النفسي.

وشدد على ضرورة أن تسبق عادة التوكل على الله، كل هذه العادات، والإكثار من قول حسبي الله ونعم الوكيل، أو ذكر الصباح (حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) بنية فتح آفاق المستقبل.

ولفت إلى أن هذه العوامل تخفف الضغوط، وتجعل التوكل على الله عادة ثابتة في حياة الشخص، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل اجتهادا أمام الله ليساعد الإنسان في فتح الأبواب.

وتابع: «طالما أنت متوكل على الله.. مش هتيأس أبدا.. لازم ربنا هيكرمك مع التوكل وبكده تكون واخد بالأسباب من غير ما تسيطر عليك».



