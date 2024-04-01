المرصد الأورومتوسطي يوثق جرائم إسرائيل في مجمع الشفاء: إعدامات واعتقالات ونهب أموال وذهب

قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المهبط، إنّ العملية العسكرية التي ارتكبها جيش الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي تخالف أدنى معايير وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن المجتمع الدولي عليه أن يضع إسرائيل أمام مسئوليتها في ظل عدم التزامها بقواعد القانون الدولي، مع ضرورة محاسبتها.

وذكر أن التوثيق الأولي لما حدث في مجمع الشفاء يشير إلى قتل جيش الاحتلال 13 طفلا على الأقل، مع تنفيذ عمليات إعدام واعتقالات تعسفية لمن كانوا موجودين بالمجمع.

ولفت إلى ارتكاب جيش الاحتلال أيضا عمليات نهب لعمليات المنازل في محيط مجمع الشفاء، حيث تم توثيق نهب آلاف الدولارات وكميات من الذهب.

ونوه بأن أكثر من 300 شهيد هي الحصيلة الأولية لضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي، موضحًا أن كل هذه الجرائم تبررها إسرائيل بزعم وجود مقاومين داخل المجمع.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي، بعد عدوان استهدفه على مدار أسبوعين كاملين.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأنه عثر على مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة، عقب انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من داخل المجمع والمناطق المحيطة به.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل مستشفى الشفاء والأحياء السكنية المحيطة بها، فجر اليوم الاثنين، باتجاه مناطق جنوب حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة.

وتحدث شهود عيان عن أن الانسحاب كشف عن إحراق قوات الاحتلال لجميع مباني مستشفى الشفاء وخروجها بالكامل عن الخدمة.

وأوضحت مصادر طبية، أن الجيش دمر طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية، وأحرق بقية المبنى فيما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي، ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه، وكذلك أحرق مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق، ودمر مبنى العيادات الخارجية.

وتم العثور على عشرات الشهداء في مجمع الشفاء الطبي وفي شوارع عمر المختار وعز الدين القسام وأبو حصيرة وبكر وحبوش وجميعها محيطة بالمستشفى.

وأوضحت أن الجيش دمر المقبرة المؤقتة التي كان قد أقامها المواطنون في مجمع الشفاء الطبي وأخرج جثامين الشهداء والموتى منها وألقاهم في مناطق متفرقة بالمستشفى.

وذكر الشهود، أن قوات الاحتلال أحرقت أو دمرت العديد من المنازل والبنايات السكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي والتي تضم الآلاف من الوحدات السكنية.

وقالت طواقم الدفاع المدني في غزة إن الاحتلال دمّر كل الأقسام والمباني والبنية التحتية في مجمع الشفاء، ويصعب إحصاء عدد الشهداء خاصة أنه قام بجرف الطرقات ودفن الجثث داخل وفي محيط المجمع، كما جرف جميع المقابر المحيطة بالمجمع وأخرج الجثث من باطن الأرض.

وأوضحت أنّ جميع أصحاب مناشدات الإغاثة التي وصلت في السابق تبين اليوم أنهم استشهدوا في المجمع، كما أعدمت قوات الاحتلال مواطنين مكبلي الأيدي.