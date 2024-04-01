أسهم شركات التشييد التركية تتراجع بعد فوز المعارضة في الانتخابات

تراجعت أسهم شركات التشييد بشكل حاد في إسطنبول اليوم الاثنين بعد أن تعرض الحزب الحاكم في تركيا لهزيمة غير مسبوقة في الانتخابات البلدية، مما يجعل من غير المرجح أن تتحقق المشاريع الضخمة التي تدعمها الحكومة.

وانخفض سهم شركة ريت إملاك كونوت /جي واي أو/ التي تديرها الدولة بما يصل إلى 8ر9% ليصل سعره إلي 99ر8 ليرة، وهو أكبر انخفاض له خلال عام. ودفعت الشركة، التي كان يرأسها سابقا مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لمنصب عمدة إسطنبول مراد كوروم، مؤشر بورصة إسطنبول للاستثمارات العقارية المكون من 48 عضوا إلى الانخفاض بنسبة تصل إلى 5ر4%.

وتضمنت وعود كوروم الانتخابية بناء 650 ألف وحدة سكنية جديدة، لكن بدلا من ذلك مدد رئيس البلدية المعارض أكرم إمام أوغلو ولايته لمدة خمس سنوات أخرى بعد فوزه بهامش 11 نقطة مئوية.