خفر السواحل القبرصي ينقذ 150 مهاجرا من قوارب قبالة كيب جريكو

أنقذ خفر السواحل القبرصي نحو 150 مهاجرا كانوا على متن ثلاثة قوارب شرق الجزيرة اليوم الاثنين، في أحدث عملية إنقاذ والتي تأتي بعد يوم من إنقاذ 272 مهاجرا من قوارب متهالكة.

وتمت عملية الإنقاذ اليوم الاثنين في البحر قبالة كيب جريكو، حسبما ذكرت صحيفة فيليفثيروس نقلا عن السلطات القبرصية.

ودعا الرئيس القبرص نيكوس خريستودوليدس إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي غدا الثلاثاء وسط تزايد عدد الأشخاص الساعين إلى السفر من لبنان إلى قبرص، وفقا للسلطات.

وجاءت هذه العملية بعد إنقاذ 272 شخصا كانوا قد أبحروا من لبنان أمس الأحد، وتم إنقاذهم بواسطة خفر السواحل وقوارب صيد قبرصية أثناء توجههم إلى الساحل الشرقي للجزيرة في خمسة قوارب مكتظة.

يذكر أنه منذ بداية العام، وصل 2675 مهاجرا إلى قبرص – بمعدل 30 مهاجر يوميا – وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وذكرت صحيفة "قبرص تايمز" أن السلطات في قبرص في حالة تأهب الآن. ولا يعبر كل المهاجرين البحر، فبعضهم يسافر عبر شمال الجزيرة الذي تحتله تركيا ثم ينتقل من المنطقة الخضراء العازلة إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي.

ونقل المهاجرين إلى مراكز استقبال غربي العاصمة نيقوسيا.

وذكرت الصحيفة أنه تم اعتقال أربعة أشخاص يعتقد أنهم مهربون.