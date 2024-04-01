السعودية وإيران تبحثان العلاقات بين البلدين والقضايا المشتركة

بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال لقائه في الرياض، اليوم الاثنين، مع السفير الإيراني لدى المملكة علي رضا عنايتي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين السعودي والإيراني "استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عقد على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الخامس من مارس الماضي اجتماعا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ناقشا فيه سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في شتى المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، مؤخرا، أهمية تعزيز نطاق التعاون مع إيران.

ودعا وزير الخارجية السعودي إلى استمرار التشاور مع طهران خلال المرحلة المقبلة، كما دعا إلى "مرحلة جديدة" في العلاقات مع إيران.

وكان وزير الخارجية الايراني عبد اللهيان قال عقب لقائه مؤخرا مع نظيره السعودي إن: "العلاقات مع المملكة تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدما".

وشدد الوزير الإيراني على أن الرياض وطهران عازمتان على تطوير العلاقات في كل المجالات.