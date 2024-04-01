مشروع مسام السعودي: نزع أكثر من 500 مادة متفجرة من مخلفات الحرب بمناطق سيطرة الحكومة باليمن

أعلن مشروع مسام السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، مساء اليوم الأحد، عن نزع أكثر من 500 مادة متفجرة من مخلفات الحرب في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وقال المشروع في بيان له، إن الفرق الميدانية نزعت ما مجموعه 513 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الفترة بين 23 و 29 مارس الجاري.

وقال البيان "إن إجمالي ما جرى نزعه منذ مطلع مارس الجاري، وصل إلى 374ر2 مادة متفجرة، بما فيها 029ر2 ذخيرة غير منفجرة، و 330 لغماً مضاداً للدبابات، وخمسة أخرى مضادة للأفراد، إضافة إلى عشر عبوات ناسفة".

وأضاف "فيما بلغت المساحة التي تم تطهيرها في نفس الفترة، 068ر215 متراً مربعاً".

من جهته، أعلن أسامة القصيبي، مدير مسام، أن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع نهاية يونيو الماضي، وحتى 29 مارس الجاري، ما مجموعة 376ر436مجموعه لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتحييد مساحة قدرها 55,390,882 متراً مربعاً من الأراضي الواقعة ضمن نفوذ الحكومة الشرعية.

ويعمل مشروع مسام لنزع الألغام التابع لمركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن منذ عام 2108، وسبق أن قتل عدد من خبرائه بينهم أجانب، في انفجار الغام أثناء عملهم على نزعها أو تجميعها بعد تفكيكها.

وتتهم السلطات اليمنية، جماعة الحوثي، بزرع مليوني لغم في البلاد التي تشهد صراعاً مسلحاً منذ أكثر من تسع سنوات، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.