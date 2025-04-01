فنلندا تعتزم الخروج من اتفاقية لحظر الألغام المضادة للأفراد

أعلنت الحكومة الفنلندية اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ استعدادات للانسحاب من اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد في ضوء البيئة الأمنية التي تغيرت في أوروبا.

وقال رئيس الوزراء بيتيري أوربو: "لا تواجه فنلندا أي تهديد عسكري حاليا. إن الانسحاب من اتفاقية أوتاوا سيمنحنا احتمالية الاستعداد للتغيرات في البيئة الأمنية بطريقة أكثر تنوعا".

وانضمت فنلندا لاتفاقية أوتاوا لعام 1999 منذ 2012، التي تحظر تخزين الألغام المضادة للأفراد وإنتاجها ونقلها وتضبط تدميرها. يشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند من بين الدول غير المشاركة في الاتفاقية.

وذكرت الحكومة الفنلندية أن موسكو استخدمت ألغاما مضادة للأفراد في حربها ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أن روسيا ليست عضوة في الاتفاقية، وأن فنلندا، باعتبارها عضوة في حلف شمال الأطلسي "ناتو" تدافع أيضا عن حدود الحلف مع روسيا. وتشترك فنلندا مع روسيا في حدود يبلغ طولها 1340 كيلومترا.

ويقع القرار النهائي على عاتق البرلمان الفنلندي.