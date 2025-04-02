زيلينسكي يـأمل في الحصول على صواريخ تاوروس من ألمانيا تحت حكم ميرتس

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أمله في أن يوافق المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس على تزويد بلاده بصواريخ كروز من طراز "تاوروس" لتعزيز دفاعها ضد روسيا.

وخلال اجتماع في كييف مع وزيرة الخارجية الألمانية المنتهية ولايتها آنالينا بايربوك، تلقى زيلينسكي سؤالا من صحفي عما إذا كان يتوقع أن يتخذ الزعيم المحافظ ميرتس قرارا سريعا بشأن الصواريخ بمجرد توليه منصبه.

وقال زيلينسكي: "سنعمل على هذا"، مضيفا أن المناقشات مستمرة لكنه رفض التوضيح. ولدى سؤاله عما إذا كان يأمل في ذلك، أجاب الرئيس: "نعم، بالطبع... الأمر أكثر قليلا من الأمل".

وفيما يتعلق بقضية صواريخ تاوروس، قالت بيربوك إنها كوزيرة منتهية ولايتها، لا يمكنها التكهن بموقف الحكومة الجديدة.

ومع ذلك، أشارت إلى أن الديمقراطيين المسيحيين بقيادة ميرتس أكدوا باستمرار في البرلمان أهمية تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.