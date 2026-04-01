فاز منتخب البرتغال على مضيفه الأمريكي بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، في إطار استعدادهما للمشاركة في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أنهى المنتخب البرتغالي الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله فرانسيسكو ترينكاو نجم سبورتنج لشبونة مستفيدًا من تمريرة برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، سجل جواو فيليكس نجم برشلونة وتشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق، ومهاجم النصر السعودي الحالي الهدف الثاني بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 59.

وتجاوزت البرتغال بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز بهذا الفوز كبوة التعادل المخيب مع المكسيك بدون أهداف في ودية أخرى، يوم الأحد الماضي.

أما المنتخب الأمريكي بقيادة مدربه الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، تلقى خسارته الثانية خلال فترة التوقف لشهر مارس الجاري بعد هزيمة ثقيلة أمام بلجيكا بنتيجة 2-5، يوم السبت.

وسيبدأ الأمريكان مشوارهم في مونديال 2026 بمواجهة باراجواي وأستراليا وتركيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بينما تلعب البرتغال في المجموعة الحادية عشرة ضد منتخبات كولومبيا والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان.

وخاض منتخب البرتغال وديتي المكسيك وأمريكا بدون نجمه وقائده وهدافه التاريخي، كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي الذي يتعافى من إصابة عضلية تبعده عن الملاعب منذ شهر.