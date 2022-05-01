حزب العمال المعارض يستقطب الناخبين الأستراليين بإسكان أقل تكلفة

أطلق حزب العمال المعارض في أستراليا رسميا حملته الانتخابية اليوم الأحد، مستقطبا الناخبين قبل التصويت المقرر في 21 مايو بمجموعة من السياسات الجديدة المرتبطة بالسيارات الكهربائية والإسكان والرعاية الصحية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن زعيم الحزب، أنتوني ألبانيز، قال في كلمة من أمام لافتة تعلن "مستقبل أفضل" إنه على الأستراليين انتخابه لقيادة البلاد لأنهم "يستحقون الأفضل".

وتسعى حكومة الائتلاف الوطني الليبرالي (يمين الوسط) الأسترالية بقيادة رئيس الوزراء سكوت موريسون، إلى الفوز بفترة رابعة في السلطة، وترتكز في حملتها الانتخابية على الوعد بتحقيق نمو اقتصادي قوي وتسجيل معدلات بطالة منخفضة قياسية.

واتهم ألبانيز وحزبه الحكومة بالفشل في زيادة الأجور ومعالجة ضغوط تكلفة المعيشة، حيث وصل التضخم إلى 1ر5%.

وكان ائتلاف الحكومة يملك أغلبية بمقعد واحد فقط في مجلس النواب المكون من 151 عضوا. ويحتاج حزب العمال، الذي يشغل 68 مقعدا ويتقدم في استطلاعات الرأي، إلى الاستحواذ على 76 مقعدا لتشكيل حكومة أغلبية.