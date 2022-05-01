مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الخطوط الكويتية بعد توقف 3 سنوات

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى الساعات الماضية، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية بعد توقفها 3 سنوات، وذلك في إطار جهود الدولة ووزارة الطيران المدني لتنشيط حركة الطيران وزيادة عدد الرحلات والوجهات المختلفة بين مصر ودول العالم.

جاء ذلك فى بيان إعلامي أصدرته الشركة المصرية للمطارات اليوم الأحد وذكر البيان:" تم استقبال الطائرة بمدافع المياه داخل أرض المهبط، وذلك وفقا للعرف الدولي في افتتاح خطوط الطيران الجديدة أو استئناف الطيران بعد فترة توقف، حيث توقفت الشركة منذ عام 2019، وقامت إدارة المطار بالترحيب بركاب الرحلة البالغ عددهم 122 راكبا، وتقديم الورود والهدايا التذكارية فور دخولهم صالة الوصول.

وأضافت الشركة المصرية للمطارات، أنه من المقرر وصول رحلتين أسبوعيا طوال الموسم الصيفي بين الكويت وشرم الشيخ".