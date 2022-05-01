الخارجية الهندية: مودي يبدأ غدا جولة تشمل ألمانيا وفرنسا والدنمارك

قال وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي يعتزم "تبادل وجهات النظر" بشأن الحرب في أوكرانيا خلال زيارته لألمانيا وفرنسا والدنمارك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إن الهند طالما ما أكدت أنه " يجب أن يكون هناك وقف للأعمال العدائية في أوكرانيا، وأن يتم مسار التوصل لقرار عبر الدبلوماسية والحوار".

وقد أيدت الهند جميع الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار والتوصل لحل دبلوماسي لانهاء الحرب في أوكرانيا، في حين امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة على مشروعات قرارات تدين الغزو الروسي.

وقال كواترا إنه على الرغم من أن التركيز الاساسي لجولة مودي، التي تبدأ من برلين غدا الاثنين، سوف يكون تعزيز الشراكات الثنائية، فإنه سوف يتم أيضا مناقشة القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية.