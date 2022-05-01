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محافظ مطروح يكرم الفائزين فى مسابقة الأوقاف لحفظ القرأن

أحمد سباق
نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 12:36 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 12:36 ص

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في الأمسية الدينية التي نظمتها محافظة مطروح مساء السبت حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي نظمتها مكتبة مصر العامة بالتعاون مع منطقة مطروح الأزهرية.

وتم خلال الاحتفالية تقديم عرض أناشيد وأغاني دينية و ابتهالات وإلقاء شعر، وكذلك فيلم عن مراحل المسابقة التى اشترك فيها 450 متسابق تم إجتياز 64 منهم لاختبارات الحفظ على يد علماء منطقة مطروح الأزهرية.

كما قام محافظ مطروح بتكريم لجنة الاختبار من علماء منطقة مطروح الأزهرية.

وأكد محافظ مطروح على أهمية توحيد جهود جميع الجهات المنظمة لمسابقات تحفيظ القرآن لتكون في مسابقة واحدة كبرى على مستوى المحافظة ثم على مستوى الجمهورية.

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