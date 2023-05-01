الكاف يدين أحداث مباراتي الترجي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانًا رسميًا بشأن الأحداث التي شهدتها مباراتي الأهلي مع الرجاء المغربي، والترجي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء في بيان رسمي من الكاف: "يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السلوك الجامح لبعض المشجعين خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا في تونس والمغرب".

وأضاف البيان: "أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشدة السلوك الجامح من قبل المشجعين خلال مباراتين في بطولة دوري أبطال إفريقيا بتونس والمغرب مساء السبت، الترجي التونسي وشبيبة القبائل والرجاء والأهلي في الدار البيضاء".

وقال فيرون موسينجو أومبا، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن الأمر سيتم تسليمه للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد تعطل مباراة الترجي وشبيبة القبائل لعدة دقائق بعد أن قام بعض المشجعين بإلقاء أشياء على أرض الملعب".

وتابع: "المشاهد في تونس والدار البيضاء كانت غير مقبولة ولا يمكننا تحمل ذلك في كرة القدم. إننا ندين بشدة التصرفات الجامحة التي يقوم بها بعض المشجعون. ستسلم الكاف الأمر إلى هياكلنا القضائية لمزيد من التحقيق".

وأضاف الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "كانت مباريات ربع نهائي دوري أبطال بمثابة مشهد مذهل وإعلان عن كرة القدم الأفريقية. لقد رأينا بعض اللقاءات المثيرة التي أعادت التأكيد مرة أخرى على جاذبية مسابقات الأندية الأفريقية".

وكانت مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل قد شهدت أحداث شغب من جماهير الفريق التونسي مع قوات الأمن، فيما حدث تدافع من جماهير الرجاء أثناء دخول ملعب مركب محمد الخامس لحضور مباراة الأهلي.